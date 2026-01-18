Muğla’nın Ula ilçesi açıklarında 5 kişinin bulunduğu bir tekne battı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gökova Körfezi’nde, Gökçe sahili açıklarında 5 metrelik fiber bir teknenin battığı ihbarı yapıldı. Teknede bulunan 5 kişiden 1’inin Ziraatçılar Koyu’nda kayalıklara çıktığı, diğer 3 kişinin ise gözden kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botlarının yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı. Olayda İ.Ö. (66) adlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli, 2’si kadın 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, hastaneye kaldırılanlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.