Son Mühür- İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim uluslararası gündemdeki yerini korurken, Türkiye’de kamuoyunun konuya ilişkin görüşlerini ölçen bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Yapılan ankete göre katılımcıların büyük bölümü Türkiye’nin taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmesini istiyor.

Savaşın 6. gününde kamuoyu yoklaması

28 Şubat’ta başlayan ve bölgedeki tansiyonu yükselten çatışmaların altıncı gününde gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail ve ABD’nin başlattığı saldırıların uluslararası hukuk tartışmalarını da beraberinde getirdiği süreçte, komşu ülke İran’a yönelik operasyonlar Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı.

Bin 200 kişiyle anket yapıldı

Kamuoyu araştırma şirketi Asal Araştırma tarafından 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada 1.200 kişiye “Türkiye İsrail-İran meselesinde nasıl bir politika izlemeli?” sorusu yöneltildi.

Çoğunluk arabuluculuk görüşünde

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 72,5’i Türkiye’nin dengeli bir tutum sergileyerek arabuluculuk yapması gerektiğini ifade etti.

Ankette İran’ın desteklenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 16,2 olarak ölçülürken, İsrail’i destekleme görüşünü dile getirenlerin oranı yüzde 4,0’da kaldı. Katılımcıların yüzde 7,3’ü ise soruya “fikrim yok” ya da “cevap yok” yanıtını verdi.