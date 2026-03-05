Son Mühür - Mart ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu. MGM’nin açıklamasında, Türkiye genelinde etkili olan güneşli havanın yarından itibaren yerini yağmur ve kar yağışına bırakmasının beklendiği ifade edilirken, cumartesi günü ise 24 ilde yoğun kar yağışının görülebileceği bildirildi.

Kar beklenen şehirler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı konusunda uyarıda bulunduğu 24 il ise şöyle sıralandı: Bolu

Kastamonu

Yozgat

Kırşehir

Niğde

Kayseri

Tokat

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Bingöl

Bayburt

Erzurum

Muş

Bitlis

Şırnak

Ardahan

Kars

Ağrı

Iğdır

Van

Hakkari