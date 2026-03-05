Son Mühür- ABD ile İspanya arasında askeri iş birliği ve üslerin kullanımı konusunda açıklamalar üzerinden yeni bir diplomatik polemik yaşandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in İspanya’nın ABD ordusuyla iş birliğini kabul ettiğini öne süren sözleri Madrid yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi.

"ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı değerlendirmede İspanya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını aldığını savundu. Leavitt, “Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

Madrid yönetiminden hızlı yanıt

Leavitt’in açıklamasının ardından İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, iddiaları kesin bir dille reddetti. İspanyol basınına konuşan Albares, hükümetin Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Albares, “İspanyol hükümetinin Ortadoğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi” dedi.

“İspanya egemen bir ülkedir”

Beyaz Saray Sözcüsü’nün açıklamalarının hangi temele dayandığını bilmediğini belirten Albares, İspanya’nın üslerinin kullanımının mevcut anlaşmalarla sınırlı olduğunu dile getirdi.

Albares, “Bir anlaşma, ikili bir mutabakat var ve bu ikili anlaşmanın çerçevesi dışında, İspanya'nın egemen üslerinin kullanımı olmayacak. İspanya, kendi dış politika kararlarını alan egemen bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

İspanyol Bakan ayrıca Washington’dan gelebilecek baskılara ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa ülkelerinin dayanışmasına güvendiklerini belirtti.

Trump’tan ambargo tehdidi

Gerilimin temelinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’ya yönelik sert açıklamaları bulunuyor. Trump, Madrid yönetiminin İran’a yönelik saldırılarda ABD’ye ait operasyonlar için üslerini açmadığını söylemiş ve ekonomik yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Trump, “İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” sözleriyle Madrid yönetimine tepki göstermişti.

Sanchez’ten savaş karşıtı mesaj

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İran’a yönelik askeri operasyonlara karşı olduklarını vurguladı. Sanchez, çatışmaların küresel güvenliği zayıflattığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz.”