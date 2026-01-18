İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli’de yarın gerçekleştirilecek anma programı kapsamında bazı güzergâhların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Halaskargazi Caddesi: Osmanbey Kavşağı’ndan Taksim yönüne ve Valikonağı Caddesi’nden Mecidiyeköy yönüne kadar çift yönlü kapalı olacak.

Pangaltı Kavşağı: Mecidiyeköy yönüne geçiş olmayacak.

Şişli Camii Kavşağı: Taksim istikametine araç girişi durdurulacak.

Mecidiyeköy yönünden gelen akış: Büyükdere Caddesi–İstiklal Sokak kesişiminden itibaren Taksim yönüne kapalı.

Ara sokaklar: Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi, Saksı ve Zafer sokak çıkışları ile İzzetpaşa Sokak’tan Taksim yönü kapalı olacak.

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Abide-i Hürriyet Caddesi

Ergenekon Caddesi (kapatılan bölümler hariç)

Yetkililer, olası yoğunluğun önüne geçilmesi için vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, sürücülere ise alternatif güzergâhlara yönelmelerini önerdi. Programın sona ermesinin ardından yolların kademeli olarak trafiğe açılacağı bildirildi.