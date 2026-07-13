Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın yayımladığı verilere göre sarsıntı, Datça'ya yaklaşık 196 kilometre uzaklıkta, saat 12.33'te ve yerin 6,87 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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AFAD detayları paylaştı
AFAD'ın paylaştığı Muğla depremi verileri şöyle:
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [196.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-13
Saat:12:33:07 TSİ
Enlem:35.05056 N
Boylam:26.6475 E
Derinlik:6.87 km
Kaynak: Haber Merkezi