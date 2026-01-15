Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Marmaris kıyılarına yakın bir noktada yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu. 15 Ocak 2026 sabahında meydana gelen deprem, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle Muğla ve çevresinde kısa süreli endişeye neden olan sarsıntı, deniz tabanında gerçekleştiği için karada hafif şekilde hissedildi.

Marmaris kıyılarına 107 kilometre mesafede

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 107,93 kilometre açığı olarak belirlendi. Saat 09:53 sularında kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Mw) olarak ölçüldü. Koordinat verilerine göre 35.66139 enlem ve 28.18806 boylam noktalarında gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki fay hatlarının aktifliğini koruduğunu bir kez daha teyit etti.

Sarsıntı yer kabuğunun derinliklerinde gerçekleşti

Söz konusu depremin derinliği 28,16 kilometre olarak açıklandı. Orta derinlikte gerçekleşen bu sismik faaliyet, yüzey etkisinin kısıtlı kalmasını sağladı. Uzmanlar, bu tür 3.0 ile 4.0 arasındaki sarsıntıların bölgedeki enerji birikiminin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, sahil şeridinde ise olumsuz bir durumun ihbar edilmediği bildirildi.

Bölgedeki sismik hareketlilik takip altında

Depremin gerçekleştiği andan itibaren AFAD ve ilgili gözlemevleri bölgeyi mercek altına aldı. Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedilme düzeyi düşük olsa da yetkililer, vatandaşların resmi kanallardan yapılan bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiğini hatırlattı. Akdeniz havzasındaki bu sarsıntı, bölgedeki sismik ağlar üzerinden anlık olarak izlenmeye devam ediyor.