Son Mühür- CHP’nin Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde katılımcılara dağıtılan kahvelerin EspressoLab markasına ait olduğu görüldü.

Daha önce CHP tarafından boykot listesine alınan markanın mitinge kahve göndermesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kahve bardaklarının üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in isminin yazılması ise miting alanında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Boykot süreci nasıl başlamıştı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de başlatılan nöbetlerin 5’inci gününde önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Özel, Saraçhane mitinglerinin televizyon kanalları tarafından görmezden gelinmesi durumunda boykot çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından yine Saraçhane’de düzenlenen mitingde boykot edilecek markalar kamuoyuna açıklanmış, listenin başında ise EspressoLab yer almıştı.

EspressoLab’ten CHP’ye dikkat çeken öneri

Boykot kararının ardından EspressoLab, CHP’ye bir öneriyle başvurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, markanın sunduğu bu teklifi kamuoyuna açıklayarak EspressoLab’in kurumsal olarak boykot listesinden çıkarıldığını duyurmuştu.

Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Onlar şöyle bir öneriyle geldiler: ‘Hangi kampüsteysek, bütün karımızı 19 Mart’ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz.’ Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık, takdir gençlerindir.”