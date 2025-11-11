Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan bir C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları başladı

MSB tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür.

Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Açıklamaya göre hem Azerbaycan hem Gürcistan yetkilileri, bölgede eş zamanlı arama-kurtarma faaliyetlerine başladı.

Kazaya ilişkin ayrıntılar bekleniyor

Uçağın düşüş sebebi, uçuş öncesi yapılan teknik kontroller, hava koşullarının etkisi gibi kritik bilgiler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İncelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...