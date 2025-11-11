Son Mühür- Gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TGRT Haber'de haftada dört gün sürdürdüğü program yayınlarına son verdiğini duyurdu. Alçı, yoğun temponun kendisini yorduğunu gerekçe gösterirken, ayrılık kararından hemen önce program arkadaşlarıyla yaşadığı sert tartışmalar ve AK Parti'ye yönelik eleştirileri kulislerdeki söylentileri alevlendirdi.

Yüksek yayın temposu ayrılık gerekçesi oldu

Nagehan Alçı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, TGRT Haber ekranlarındaki görevinden ayrıldığını kamuoyuna açıkladı. Alçı, yaptığı paylaşımda, "Sabah akşam haftada dört gün" süren program temposunun kendisini fazlasıyla yıprattığını belirtti. Ayrılığın "dostça, el sıkışarak" gerçekleştiğini vurgulayan gazeteci, programın sahibi Aslıhan Ören başta olmak üzere tüm program arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Programın yoğun ve yorucu akışının, Alçı'nın ekran kariyerindeki bu kararın temel nedeni olduğu ifade edildi.

Program içi gerilimler

Alçı’nın ayrılık kararı, TGRT Haber’deki son yayınlarında yaşanan dikkat çekici gerilimlerin hemen ardından geldi. Gazetecinin, ayrılıktan birkaç gün önce program partnerleri Cem Küçük ve Fuat Uğur ile canlı yayında hararetli tartışmalar yaşadığı biliniyor. Bu tartışmaların içeriğinde, Nagehan Alçı’nın AK Parti politikalarına yönelik açık eleştirilerde bulunması yer alıyordu. Bu durum, kulislerdeki yorumları, ayrılığın sadece bir yorgunluk meselesi olmaktan ziyade, siyasi fikir ayrılıkları ve programdaki tansiyonun bir sonucu olabileceği yönünde yoğunlaştırdı.

Nagehan Alçı kimdir?

1977 yılında İstanbul'da doğan Nagehan Alçı, eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Uzun yıllardır Türk medyasında aktif olarak görev yapan Alçı, farklı gazete ve televizyon kanallarında köşe yazarlığı ve yorumculuk yapmıştır. Siyaset ve toplumsal meseleler üzerine yaptığı sert ve tartışmalı yorumlarla tanınan Nagehan Alçı, genellikle polemik yaratan çıkışlarıyla gündemde kalmaktadır.