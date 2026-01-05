Son Mühür- Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memurun 2026 yılının ilk altı ayında alacağı maaş zammı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) saat 10.00’da duyurduğu veriler sonrası memur ve memur emeklilerine uygulanacak artış oranları hesaplandı.

Aralık enflasyonu açıklandı

TÜİK verilerine göre Aralık 2025’te aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı toplamda yüzde 12,19 oldu.

AA Finans tarafından 33 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketinde Aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 0,96 seviyesindeydi. Açıklanan veri, beklentilerin sınırlı ölçüde altında kaldı.

6 aylık enflasyon rakamları

Temmuz–Aralık 2025 dönemine ilişkin aylık enflasyon oranları şu şekilde sıralandı:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı

Ağustos ayında imzalanan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu çalışanlarına 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı öngörülmüştü. Buna, gerçekleşen enflasyonun sözleşme zammını aşan kısmı da eklendi.

Bu hesaplamayla birlikte memur maaşlarına uygulanacak toplam artış oranı yüzde 18,61 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 zam

Aralık ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk altı ayında alacağı maaş artış oranı da netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 12,19 oranında artırılacak. Bu artış, emeklilerin Ocak–Temmuz 2026 döneminde alacakları maaşlara doğrudan yansıyacak.

Taban aylık ve seyyanen artış da eklenecek

Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda memurlar, maaş artışına ek olarak 1.000 TL taban aylık/seyyanen zam almaya devam edecek. Böylece Ocak–Temmuz 2026 döneminde maaşlar hem oranlı artıştan hem de sabit tutardan etkilenecek.

Öte yandan 52 bin 617 TL olarak uygulanan en düşük memur maaşı, yapılan zamla birlikte 60 bin 896 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 TL olarak hesaplandı.

Meslek gruplarına göre yeni maaşlar

Zam sonrası öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, avukat ve birçok unvanda yeni maaşlar tek tek hesaplandı.

Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni maaşlar, memurların gelirlerinde önemli artışlar sağladı.

Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları 2026’da ne kadar oldu?

Zam sonrası öğretmen maaşlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. 1/4 derecedeki bir öğretmenin maaşı 72 bin 525 TL’ye yükselirken, uzman öğretmenlerin maaşı 80 bin 377 TL seviyesine çıktı. Yapılan artışla birlikte öğretmenlerin gelirinde 11–12 bin TL bandında bir yükseliş gerçekleşti.

Polis ve başkomiser maaşları 80 bin TL’yi aştı

Polis memurlarının maaşı zam sonrası 80 bin 754 TL oldu. Başkomiserlerin maaşı ise 88 bin 352 TL’ye yükseldi. Özellikle emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaşları, yapılan zamla birlikte 80 bin TL sınırını geçti.

Doktor ve hemşire maaşlarında büyük artış

Sağlık çalışanlarını sevindiren zam sonrası uzman doktor maaşı 149 bin 589 TL’ye çıktı. Hemşirelerin maaşı ise 73 bin 252 TL seviyesine yükseldi. Zamla birlikte doktor maaşlarında yaklaşık 23 bin TL’ye varan artış yaşandı.

Mühendis, avukat ve memur maaşları güncellendi

2026 itibarıyla mühendislerin maaşı 92 bin 753 TL, avukatların maaşı ise 87 bin 196 TL oldu. 9/1 derecedeki memurların maaşı da 62 bin 409 TL’ye yükseldi.

Profesör, araştırma görevlisi ve diğer unvanlar

Üniversitelerde görev yapan profesörlerin maaşı zam sonrası 132 bin 69 TL olarak hesaplandı. Araştırma görevlilerinin maaşı 87 bin 524 TL seviyesine yükselirken, şube müdürlerinin maaşı 90 bin 925 TL oldu. Teknisyen maaşı 64 bin 698 TL, veznedar maaşı ise 75 bin 810 TL olarak belirlendi.