Son Mühür - ABD tarafından kaçırıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. New York’taki bir mahkeme, Maduro davasının 5 Ocak’ta yerel saatle 12.00’de, Türkiye saatiyle 20.00’de görüleceğini doğruladı. Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlığında yapılacağı bildirildi.

New York Times’ın haberine göre Maduro ve eşi, Pazartesi günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde ilk kez yargıç karşısına çıkarılacak. Duruşmada hakimin çifte haklarını anlatması ve suçlamaları kabul edip etmediklerini sorması beklenirken, Maduro ve Flores’in duruşmaya kadar kefaletsiz olarak gözaltında tutulmalarının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

Washington yönetimi, Nicolas Maduro’yu “uyuşturucuyla bağlantılı terör” ve çeşitli organize suç iddialarıyla suçluyor. ABD savcılığı tarafından paylaşılan iddianamede uyuşturucu kaçakçılığına yönelik komplo, ağır silah bulundurma ve “yıkıcı faaliyetler” gibi suçlamalar yer alıyor. Maduro ise daha önce bu iddiaların tamamını reddederek, ABD’nin kendisini hedef almasının siyasi saiklerle yapıldığını savunmuştu.

Neler yaşandı?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta cumartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, bunun ardından Venezuela yönetimi ABD’yi ülkenin farklı noktalarındaki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon yapıldığını ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ile eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Maduro’nun alıkonulması üzerine Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar verdi.