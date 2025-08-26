Son Mühür- Toplantıda kamu işveren heyeti, 2026 yılı için daha önce sunduğu teklifinde değişikliğe gitmedi. Buna göre, ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için ise yüzde 7 oranında zam yapılacak.

2027’de teklif 1 puan artırıldı

2027 yılı için hükümetin ilk teklifi yüzde 4+4’tü. Son düzenlemeyle ilk altı aya uygulanacak artış yüzde 5’e çıkarıldı, ikinci altı ay için ise yüzde 4 olarak bırakıldı. Böylece 2027 yılı için zam oranı yüzde 5+4 oldu.

Ek iyileştirmeler kabul edildi

Hakem Kurulu, maaş artışlarının yanı sıra bazı ek düzenlemeleri de karara bağladı:

Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden yararlanmayanlar için artış oranı 10 puana yükseltildi.

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatları artırıldı.

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenmesine karar verildi.

Engelli çocuk yardımı mevcut oran üzerinden artırıldı.

Kamu konutlarından yararlanan personelin engelli eşi ve çocukları için süre uzatımı getirildi.

Memur-Sen ve Kamu-Sen masadan kalktı

Hakem Kurulu’nun kararı sendikaların tepkisini çekti. Memur-Sen Genel Başkanı yaptığı açıklamada kuruldan çekildiklerini duyurdu:

“Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede kayıt altına aldığımız 58 kazanım hakem kurulunda oylandı. Bazı olumlu adımlar atıldı ancak bunlar sorunu çözmekten uzak. Bu nedenle Hakem Kurulu’ndan çekildik.”

Kamu-Sen de benzer bir tavır sergileyerek kuruldan ayrıldığını açıkladı.

Önceki teklifler

Daha önce açıklanan teklif şu şekildeydi:

2026 yılı ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7,

2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4,

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylık artışının yinelenmesi.

Son düzenlemeyle yalnızca 2027’nin ilk altı ayına uygulanacak oran yüzde 4’ten yüzde 5’e çıkarıldı.

Sendikaların talepleri

Yetkili sendika Memur-Sen, hükümetin teklifini yetersiz bulmuş ve yüksek oranlı zam talep etmişti.

2026 için: 10 bin TL taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve ilk altı ay için yüzde 25 oranında zam.

2027 için: 7 bin 500 TL taban aylık artışı, ilk altı ay için yüzde 20 ve ikinci altı ay için yüzde 15 zam.

Sendikanın taleplerine göre, 2026 için toplamda yüzde 88, 2027 için ise yüzde 47 oranında artış istenmişti.

Karar netleşti

Hakem Kurulu’nun onayıyla birlikte 2026-2027 döneminde memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları kesinleşmiş oldu. Ancak sendikaların masadan kalkması, önümüzdeki süreçte tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.