Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, gerilimi artırdı. Genele ilişkin zam teklifinde uzlaşma sağlanamayınca, Memur-Sen üyeleri bugün Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Adil karar istiyoruz”

Sendika üyelerine seslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Dün Anadolu Meydanı’nda 25 bin emekçiyle haykırdık, bugün burada yine sesimizi yükseltiyoruz. Karar da sorumluluk da Maliye Bakanı’ndadır. Taleplerimizi haklı buluyorlar ama iş icraata gelince topu bakanlığa atıyorlar. Artık bizi anlayın, tahammül kalmadı” dedi.

“Memur enflasyonun mağduru”

Yalçın, hükümetin uygulamalarını eleştirerek, “Memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur. Bütçe denkleştirmesi, mali disiplin, enflasyonla mücadele gibi kavramların faturasını hep memur ödüyor. Herkese teşvik, af, vergi indirimi dağıtılırken memur ve emekli bütçeye yük görülüyor. Aynı işi yapanlar arasında ücret uçurumu varken çalışma barışı sağlanabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Bu çarpıklık düzeltilmezse huzur kalmaz”

Toplu sözleşme sürecinde adalet çağrısı yapan Yalçın, “Hala geç kalınmış değil, bu çarpıklık düzeltilebilir. Memura yoksulluk dayatılamaz. Hakem Heyeti’ne de sesleniyoruz: Eğer talimatla karar verecekseniz, noter olmaktan öteye gidemezsiniz. Bu fırsatı değerlendirin, adil olun. Biz bu kararı asla kabul etmeyeceğiz. Direneceğiz, tüm demokratik haklarımızı kullanacağız” dedi.