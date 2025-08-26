Son Mühür- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi mali ve sosyal haklarını belirlemek amacıyla dördüncü kez bir araya geldi. Toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleştirildi.

2026 zam teklifi değişmedi

Hükümetin memurlara sunduğu yeni zam teklifi çerçevesinde, 2026 yılı için önerilen oranlar değişmedi. Buna göre 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam öngörülüyor.

2027 teklifi revize edildi

Önceki tekliflerde 2027 yılı için ilk ve ikinci altı aylık dönemde yüzde 4’er oranında artış öngörülürken, yapılan revizyonla ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak güncellendi.