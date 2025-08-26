YÖK açıklamasında, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarla yerleştirildiği vurgulandı. Bu öğrencilerin Türk öğrencilerin kontenjanlarını kullanmadığı, YKS’ye yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği ifade edildi.

Kontenjanlar şeffaf biçimde belirleniyor

Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranının toplam öğrenci sayısının yaklaşık %5 olduğu belirtilerek, kontenjanların üniversitelerin teklifi ve YÖK onayı ile belirlendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194 ülkede Türk üniversitelerinden mezun olan uluslararası öğrenciler bulunmakta ve edindikleri bilgi ve becerileri ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımaktadır.”

YÖK’ten kamuoyuna çağrı

YÖK, kamuoyunun resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesini ve eğitim sistemine zarar vermeye yönelik asılsız iddialara karşı dikkatli olunmasını istedi.