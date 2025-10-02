Marmara'da deprem fırtınası sürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin yankıları da sürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremler, bölgede panik yaratmaya devam ediyor.

Bu kez de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Öğle saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen deprem de panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika verileri aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Marmara Denizi, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinlik 7 KM olarak ölçüldü. 4.0 büyüklüğündeki deprem, 17.27 sıralarında meydana geldi.