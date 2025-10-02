Çanakkale’nin Biga ilçesinde sınıf arkadaşı tarafından darbedilen 14 yaşındaki M.D.Y., beyin kanaması ve organ hasarı nedeniyle 7 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kavgada kalbi duran öğrenci hayata döndürüldü

Olay, 25 Eylül’de saat 15.35 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. İddiaya göre, M.D.Y. (14) sınıf arkadaşı Y.C.’nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., arkadaşına yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle kafasını sıraya çarpıp yere düşen M.D.Y., yerdeyken de tekme ve yumruk darbeleriyle saldırıya uğradı.

Nöbetçi öğretmenin araya girmesiyle kavga son bulurken, sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Kalbi duran M.D.Y., ambulansta yapılan müdahale sonrası tekrar hayata döndürüldü. Önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından Çanakkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen öğrenci yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Beyin kanaması ve organ hasarı tespit edildi

Doktorların verdiği bilgiye göre M.D.Y., beyin kanaması geçirdi ve birçok organında hasar oluştu. Öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisinin 7’nci gününde durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırgan öğrenci tutuklandı

Saldırgan öğrenci Y.C., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik: “Süreç titizlikle takip ediliyor”

Çanakkale Valiliği, yaşanan akran zorbalığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25 Eylül 2025 Perşembe günü Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adlî tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca Valiliğimizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Öğrencimizin sağlık durumu başta olmak üzere süreç titizlikle takip edilmektedir.”

Akran zorbalığı endişesi

Olay, Türkiye’de son dönemde artan “akran zorbalığı” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Eğitim sendikaları ve veliler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.