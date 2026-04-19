Son Mühür - İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi’nde yürütülen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesine ilişkin olduğu öğrenildi. Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede öngörülen yüksek maliyetli çelik kiriş imalatlarının, daha düşük maliyetli prefabrik betonarme kirişlere dönüştürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Söz konusu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız menfaat sağlandığı, bunun da kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Tazmin süreci işleyecek

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu belirtildi. İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Toplam 37 milyon 40 bin 871 TL artı KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı’ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesinin talep edildiği, zararın karşılanamaması halinde ise sorumlular hakkında tazmin sürecinin başlatılacağı bildirildi.