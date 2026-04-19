Son Mühür- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları Türkiye'de daha önce de gündeme gelen ancak kısa sürede unutulan her okula bir güvenlik görevlisi konulabilir mi? tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP lideri Özgür Özel geçmişte yaptığı,

''Görevden ayrılmış uzman çavuşlar okullara güvenlik görevlisi olarak atansın'' önerisini son saldırıların ardından bir kez daha gündeme getirdi.

MEB bütçesinin yüzde 1.08'i...



Tartışmanın mali boyutunu ortaya seren çalışmaya imza atan isimse bu konuda Türkiye'nin en yetkin adreslerinden biri olan kamu maliyesi uzmanı ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz oldu.

Prof. Yılmaz,

''2026 yılı okullarda güvenlik görevlisi istihdam edilmesinin maliyeti..(12 aylık maliyet)

Toplamda 43.882 okul için, riskli okullar tanımı ile sayı 50462 okula çıkmakta.

Kamuda eğer güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekse onun da maliyetini ekleyerek tabloyu geliştirdim.

Günün sonunda 21 milyar TL (0,4 milyar Avro ) bir maliyet, MEB bütçesinin yüzde 1,08'i'' hatırlatmasında bulundu.



Merkez Bankası'nın 2025 zararının 21 milyar Avro olduğuna işaret eden Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ''Altına dayalı kağıtlar için yılın ilk dört ayında ödenen tutar 7,8 milyar Avro, faizlerdeki ilave yükselmenin milyar avroya ulaşan maliyeti, KKM den ise hiç bahsetmiyorum...'' değerlendirmesinde bulundu.



Peki İzmir'de nasıl bir fatura çıkıyor?



Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın Türkiye'nin geneli için çıkardığı tabloyu İzmir'e uyarladığımızda ortaya çıkan sonuç her okula güvenlik görevlisi atamasının korkulduğu kadar büyük bir maliyet çıkarmadığını gözler önüne seriyor.



İzmir'de devlete ait toplamda bin 877 adet ilk, ortaokul ve lise bulunuyor.

Bunların tamamına asgari ücretli çalışan bir güvenlik görevlisi atanması halinde bunun maliyeti aylık 75 milyon lirayı, yıllık ise 905 milyon lirayı buluyor.

Daha az riskli olan ilkokul ve köy okullarının dışarıda bırakılması halinde bu rakamın aylık 35 milyon liraya, yıllık ise 430 milyon liraya kadar düştüğü görülüyor.