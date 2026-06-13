İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkes sürecine rağmen bölgeye yönelik saldırılarını ve ihlallerini sürdürmeye devam ediyor. Yaşanan son askeri hareketlilik ve bombardımanların ardından bölgedeki insani kayıplar kritik seviyeleri aşmış durumda.

Son 48 Saatte 2 Can Kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 48 saat içerisinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Gerçekleşen bu son saldırılar, bölgede kalıcı barışın önündeki engelleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Ateşkesten Bu Yana Kayıplar Artıyor

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan ateşkes anlaşmasından bu yana geçen süreçte de tam anlamıyla sessizlik sağlanamadı. Bakanlık verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 983’e ulaştı. Aynı dönem içerisinde saldırılarda yaralananların sayısı ise 3 bin 122’ye yükseldi.

7 Ekim 2023'ten Bu Yana Ağır Bilanço

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik geniş çaplı saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen sürede ise sivil kayıplar korkunç boyutlara ulaştı. Yaklaşık üç yıldır süren çatışmaların toplam bilançosu şu şekilde açıklandı:

Toplam Can Kaybı: 72 bin 993 kişi hayatını kaybetti.

Toplam Yaralı Sayısı: Bölge genelinde tedavi altına alınan ve sakat kalan yaralıların sayısı 173 bin 230’a ulaştı.