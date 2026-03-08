Son Mühür- Ege Bölgesi’nin hareketli sismik hatlarından biri olan Manisa, bugün öğle saatlerinde yeni bir sarsıntıyla sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Turgutlu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Saat 13:10:54 sularında gerçekleşen sarsıntı, başta Turgutlu olmak üzere Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde hissedilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü.

Yüzeye yakınlığı hissedilirliği artırdı

Depremin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaşan AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık 5.49 km derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Yer kabuğunun oldukça sığ bir noktasında gerçekleşen bu hareketlilik, depremin şiddetinin yüzeyde daha net hissedilmesine yol açtı. Koordinat verilerine göre 38.57972 kuzey enlemi ve 27.64083 doğu boylamında gerçekleşen deprem, Ege sismik ağları tarafından anbean takip edildi.

Bölgedeki durum ve güvenlik önlemleri

Turgutlu merkezli sarsıntının ardından bölgedeki güvenlik birimleri ve yerel yönetimler teyakkuza geçti. Depremin hemen sonrasında yapılan saha taramalarında, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar ihbarı gelmediği öğrenildi. Emniyet ve jandarma ekipleri özellikle eski yapıların bulunduğu bölgelerde kontrollerini sürdürürken, AFAD yetkilileri vatandaşları paniğe kapılmamaları ve resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Bölgedeki sismik hareketliliğin takibi aralıksız devam ediyor.