ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı saldırılar durumu başka bir boyuta taşıyor. Süreç, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlarken, İran'ın ABD üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyuta taşınmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimler de hayatını kaybetmişti. Son olarak ise gündeme, İsrail'in İran'ın yakıt depolarına yönelik saldırıları gelmişti. Saldırılar sonucunda İran'da bulunan yakıt depoları hedef alınmıştı. Saldırıların ardından gelen son bilgilere göre ise, ABD cephesinin bu saldırılardan hayal kırıklığı duyduğu ifade edildi.

Saldırıların sonucu hüsran!

ABD, İsrail'in İran'daki yakıt depolarına yönelik saldırılarından 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtti ve bu durum, Axios haberine göre, 'savaşın başlangıcından bu yana müttefikler arasındaki ilk önemli anlaşmazlığı tetikledi'.