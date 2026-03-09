İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir ilkokula düzenlenen hava saldırısı, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Uluslararası kaynaklara göre saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere 160’tan fazla çocuk hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırının, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarının başladığı gün gerçekleştiği belirtiliyor.

İran kaynakları saldırıda 168 ile 180 arasında kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin büyük bölümünün 7 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler olduğunu duyurdu. Ayrıca onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İkinci patlama iddiası

Olay yerinden paylaşılan görüntüler ve bazı medya raporları, okulun kısa aralıklarla birden fazla mühimmatla vurulduğunu öne sürdü. Fotoğraflar ve uydu görüntülerinde binanın büyük bölümünün tamamen yıkıldığı görüldü.

Saldırıyı ABD gerçekleştirdi!

Reuters tarafından, İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir ilkokula düzenlenen hava saldırısının ABD tarafından iki kez bombalandığı doğrulandı.