Mesud Pezeşkiyan ile İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki gelişmeler, bölgedeki son olaylar ve insani konular ele alındı.

İran’dan Azerbaycan’a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür etti.

Pezeşkiyan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve saldırılarda hayatını kaybeden siviller için Bakü’deki İran Büyükelçiliği’ne gelerek taziyede bulunması nedeniyle Aliyev’e minnettarlığını iletti. Ayrıca Azerbaycan’ın İran’a insani yardım sağlama niyetinin de memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Nahçıvan saldırısı gündeme geldi

Telefon görüşmesinde Nahçıvan’a yönelik saldırı da gündeme geldi. Pezeşkiyan, söz konusu saldırının İran’la bağlantısı olmadığını belirterek olayın detaylı şekilde araştırılacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, olayın arka planının netleştirilmesi için gerekli incelemelerin yapılacağını söyledi.

Aliyev’den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüşmede İran’da yaşanan son gelişmelerde hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.

Aliyev ayrıca Nahçıvan’daki saldırının tüm yönleriyle araştırılmasının önemine dikkat çekerek olayın aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

İki liderin görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda da karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.