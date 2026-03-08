Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, son haftalarda Orta Doğu’da yaşanan ve dünyaya damgasını vuran İsrail/ABD – İran savaşı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Şamil Tayyar: Türkiye’nin tavizsiz tutumu etkili olmuştur

Yayınladığı açıklamasında Türkiye’nin bölgede müzakerenin gücünü arttırmaya çalıştığını belirten Şamil Tayyar, Türkiye’nin tavizsiz tutumunun süreçte etkili olduğunu belirterek, “Israrla, öfkeyle değil akılla hareket etmek gerektiğini ifade ettik.

Sonuç ne olursa olsun, savaş her daim yıkıcıdır, o nedenle son seçenektir. Hakkını teslim edelim. Türkiye, silahların değil diplomasinin, müzakerenin, diyaloğun, sözün gücünü arttırmaya çalışıyor. Şu ana kadar iyi gidiyor. Trump’ın Kürtleri ve ayrılıkçı terör gruplarını savaşa sokma projesinin çökmesinde Türkiye’nin tavizsiz tutumu etkili olmuştur.” diye konuştu.

“Bize düşen karınca kararınca barışa katkı sunmaktır”

Son olarak, İsrail’in, Azerbaycan kışkırtıcılığının karşılık bulmadığını ifade eden Tayyar, kendilerine düşenin karınca kararınca barışa katkı sunmak olduklarını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Azerbaycan’ı savaşa sürüklemeye yönelik provakatif operasyonların frenlenmesinde de Türkiye’nin arka kapı diplomasisi yadsınamaz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan özür diledi. NATO celallendi ama 5.madde kartına başvuramadı. İsrail’in Azerbaycan kışkırtıcılığı tutmadı.

Türkiye, ateş çemberi dışında kaldığı gibi savaşın yayılmamasında aktif rol oynadı. Ama iki delinin dünyayı peşinden sürüklediği bu süreç her sürprize açıktır. Bize düşen karınca kararınca barışa katkı sunmak, provokatörlerin değirmenine su taşımamaktır.”