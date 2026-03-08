ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün artarak tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla farklı bir boyuta taşınmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetmişti. Gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, gerçekleştirilen yeni saldırılar yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda bir saldırı da İran'dan geldi. İran'ın yeni nesil füzeleri, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı.

İran'dan bombardıman!

İran tarafından gönderilen yeni nesil füzeler sonucunda Ben Gurion Havalimanı ve çevresi etkili bir şekilde vuruldu. Ayrıca İran cephesinden Trump'a net bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Artık istediğimiz her yeri vuracağız." denildi.