ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün artarak tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla farklı bir boyut kazandı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetti. Gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, tarafların yetkili isimlerinden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tepki çeken açıklamalar da gündemdeki yerini korurken, bir tepki çeken açıklama da ABD'li senatör Lindsey Graham'dan geldi.

"İran düşerse tonlarca para kazanacağız!"

FOX News yayınına katılan ve gerilim süreci hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li senatör yaptığı açıklamada, "İran düşerse tonlarca para kazanacağız!" ifadelerini kullandı.