İran’da dini lider Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından gözler ülkenin yeni dini liderine çevrildi. İran’da dini lideri belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi üyeleri, yeni liderin belirlendiğini ancak güvenlik gerekçesiyle ismin hemen açıklanmayacağını duyurdu.

Ancak kısa süre sonra meclis üyelerinden gelen açıklamalar, yeni liderin kim olduğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirledi

İran’da 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi, ülkenin en yüksek dini ve siyasi makamı olan liderlik için yeni ismi belirlemek üzere toplandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından yeni liderin seçildiği duyuruldu.

Meclis üyeleri ilk etapta güvenlik gerekçeleri nedeniyle liderin kimliğinin bir süre kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtse de daha sonra farklı üyelerden gelen açıklamalar dikkat çekti.

“Yeni lider Mücteba Hamaney”

Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Eşkevari, yaptığı açıklamada yeni liderin Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu ifade etti.

Eşkevari, “Devrimin yeni lideri Uzmanlar Meclisi’nin büyük çoğunluğunun oylarıyla seçildi. Yeni lider Mücteba Hamaney oldu” sözlerini kullandı.

“Hamaney adı devam edecek”

Uzmanlar Meclisi üyelerinden Ayetullah Eşkuri ise yaptığı değerlendirmede liderlik makamında Hamaney adının devam edeceğini belirtti.

Eşkuri, “İran lideri olarak Ayetullah Hamaney’in adı devam edecektir” ifadelerini kullanarak yeni liderin Hamaney ailesinden olacağı yönündeki açıklamaları destekledi.

“Ülkenin koşullarını iyi biliyor”

Bir diğer Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Cavidan da yaptığı açıklamada Mücteba Hamaney’in ülkenin mevcut koşullarına hâkim olduğunu söyledi.

Cavidan, Uzmanlar Meclisi üyelerinin çoğunluğunun Mücteba Hamaney’in liderlik görevini üstlenmesi yönünde görüş bildirdiğini ifade etti.