Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından Nevzat Bahtiyar yeniden yargılandı. Görülen duruşmada mahkeme heyeti, Bahtiyar hakkında 17 yıl hapis cezasına hükmetti.

4 yıl 6 ay verilişmişti

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

“Nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi...''

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği hükümleri hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını talep etmişti.

Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl ceza

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını “eylemin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” gerekçesiyle bozmuştu.

Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına geçtiğimiz hafta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmış, savunmaların ardından duruşma bugüne ertelenmişti. Bugün yeniden görülen duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar, avukatları ve Güran ailesi katıldı. Mahkeme salonunda Narin’in babası Arif Güran ile aile yakınlarının yanı sıra sanık yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma sırasında salonda geniş güvenlik önlemleri alınarak çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Mahkeme, Arif Güran’ın avukatlarının reddi hâkim talebini reddederken, yeniden yargılama sonucunda Nevzat Bahtiyar’ı “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.