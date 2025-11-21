Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen üçüncü duruşmada kritik bir karar çıktı.

Mahkeme, kongre iptali davası sonuçlanana kadar kayyım Murat Tekin'in görevine devam etmesine hükmetti.

CHP avukatı: “Davanın reddi gerekir”

Duruşmada söz alan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak tamamen reddedilmesini talep etti.

Çağlayan, davanın siyasi süreçleri tıkamak amacıyla açıldığını belirterek yürütmenin durdurulması için gerekçe olmadığını vurguladı.

Erkan’ın avukatı: “Esasa geçilsin, karar çıksın”

Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise mahkemeden davanın esasa alınmasını ve bir an önce karar verilmesini istedi.

Kılıç ayrıca, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde yer alan ve bu davayla ilişkilendirilen iddiaların dosyada incelenmesi talebini mahkemeye sundu.

Bir sonraki duruşma 27 Şubat’ta

Mahkeme, tarafların beyanları sonrası ara kararını açıkladı. Buna göre, dosyanın genişletilmesine yönelik talepler değerlendirilmek üzere duruşma 27 Şubat saat 10.30’a ertelendi.