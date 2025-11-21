Son Mühür- Cuma namazı için camilere akın edecek olan yüz binlerce insan bu hafta toplumun son dönemdeki en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkan şiddet konulu hutbeye tanık olacak.

Safi Arpaguş liderliğindeli Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesinin başlığını, ''Şiddetin çağrısı mermahet eğitimi'' olarak belirledi.

''İnsan, yeryüzünün en değerli varlığıdır. Her türlü saygıya layıktır. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt edilmeksizin her insanın canı mukaddestir.'' hatırlatmasının yapıldığı hutbede,

''Dolayısıyla kimden gelirse gelsin, kim maruz kalırsa kalsın ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. İster ailede, ister sosyal hayatta, isterse dijital mecralarda söz, tutum ve davranışlarla hiç kimseye zarar verilemez, kimsenin şeref ve haysiyetine dil uzatılamaz.'' uyarısında bulunuldu.



Akran zorbalığı yaygınlaşıyor...



''Şiddetin sıradan bir hal aldığı, akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı, insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı; sokakta, toplu taşımada ve trafikte mal ve can emniyetinin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz'' uyarısının yapıldığı hutbede,

''Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar, kötülüklere sevk eden dijital oyunlar, yanlış örneklerle kirlenen ekranlar maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine sevgiyi bitirir, insanı yalnızlaştırır, toplumu çürütür'' mesajı verildi.