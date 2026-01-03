Son Mühür- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Macron, paylaşımında Venezuela halkının Nicolás Maduro’nun diktatörlüğünden kurtulduğunu belirterek, bu gelişmenin kutlanması gerektiğini vurguladı.

Maduro’ya yönelik sert eleştiri

Macron, Maduro’nun iktidarını güç kullanarak sürdürdüğünü ve temel özgürlükleri hiçe saydığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, bu durumun kendi halkının onuruna ağır bir hakaret anlamına geldiğini belirtti.

Barışçıl ve demokratik geçiş vurgusu

Macron, açılan geçiş sürecinin barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. 2024’te seçilen Edmundo González Urrutia’nın, bu geçiş sürecini en kısa sürede güvence altına almasını temenni etti.

Fransa’nın bölgedeki hazırlığı

Macron, belirsizlik saatlerinde bölgedeki ortaklarla görüşmeler yürüttüğünü ifade ederek, Fransa’nın vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tam anlamıyla seferber olduğunu açıkladı.

Trump’tan tekrar paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump, Macron’un açıklamalarını kendi sosyal medya hesabında paylaşarak destek verdi.