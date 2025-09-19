Son Mühür- İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz dönemi boyunca kilitli dolaplarda bırakılan öğrenci eşyalarının zarar gördüğü iddiaları gündeme damga vurdu. Yeni dönemde yurda dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını, kilitlerinin kırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını ortaya koydu.

İç çamaşırlarına kalpler, odalara prezervatifler

Skandalın boyutunu gözler önüne seren paylaşımlarda, öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği, bazaların altındaki eşyaların dağıtıldığı ve odalara prezervatif bırakıldığı görüldü. Ayrıca, odalarda içki şişeleri ve traş bıçakları bulunması, öğrencilerin tepkisini daha da artırdı.

Bakanlık soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından hızla harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayların yurdun tadilat nedeniyle kapalı olduğu dönemde yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Durum kabul edilemez. Konu adli mercilere intikal ettirilmiş, idari soruşturma derhal başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Görevden almalar geldi

Olayın ardından iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, “Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir” denildi.

Öğrencilerin isyanı

Yurda geri dönen öğrenciler, yaşananların ardından güvenlik zaafiyetine dikkat çekerek sorumluların en kısa sürede cezalandırılmasını istedi. Sosyal medyada yoğun tepki toplayan olay, “özel alan ihlali” ve “taciz” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yakalama kararı çıkarıldı

Son gelişmede, kız öğrencilerin odalarına girerek eşyalarını yağmalayan, isimlerini yazan ve taciz içerikli izler bırakan erkekler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.