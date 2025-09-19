Kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup, yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında Atina ve Selanik’e 129 USD (5.339,14 Türk Lirası), Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 USD (6.994,69 Türk Lirası), Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 USD (8.236,35 Türk Lirası), Paris’e 209 USD (8.650,26 Türk Lirası) ve Lizbon ile Porto’ya ise 219 USD (9.064,17 Türk Lirası) fiyatlarla bilet satın alabilecekler. Belirtilen fiyatlar Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi üzerinden geçerli olup, bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatlar değişiklik gösterebilir.