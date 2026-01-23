İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı Gişeleri girişinde yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gişelerden geçiş sırasında yaşanan çarpışmada otomobil, otobüs ile gişe bariyerleri arasında sıkıştı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Otomobil içerisinde sıkışan kişilerin bulunduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar sürüyor

Silivri istikametinde yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi ve incelemeleri devam ediyor.