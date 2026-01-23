Kahramanmaraş'ta infial yaratan "yenidoğan ünitesinde şiddet" davasında yargı sürecinde kritik bir dönemeç geçildi. Henüz 5 günlük olan savunmasız bir bebeğe kötü muamele uyguladığı iddia edilen hemşire, mahkemenin verdiği yeni kararla tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Daha önce serbest yargılanan sanık hakkındaki bu karar, adaletin tecelli etmesi bekleyen kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yenidoğan ünitesindeki karanlık iddialar

Olayın geçmişi, 2021 yılının Mayıs ayına kadar uzanıyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde yaşananlar, tıp dünyasında ve toplumda şok etkisi yaratmıştı. Tedavi amacıyla hastaneye emanet edilen 5 günlük bir bebeğe karşı hemşire H.D.B. tarafından uygulandığı öne sürülen şiddet görüntüleri, adli sürecin fitilini ateşlemişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya girmesiyle birlikte, hemşirenin mesleki etik ve vicdan sınırlarını zorladığı iddiaları derinlemesine soruşturulmaya başlanmıştı.

Mahkeme salonunda hukuk mücadelesi

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen son duruşmada, tarafların savları ve savunmaları bir kez daha masaya yatırıldı. Mağdur ailenin avukatları, sanığın eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak şikayetlerinin en üst perdeden devam ettiğini yineledi. Diğer yandan sanık müdafileri, müvekkillerinin sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğini, aldığı tehditler sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldığını ve medyadaki haberlerin yargı bağımsızlığını zedelediğini savundu. Ancak bu gerekçeler, mahkemenin kararını değiştirmeye yetmedi.

Tutuklama geldi

Dosyayı ve mevcut delil durumunu titizlikle inceleyen mahkeme heyeti, ara kararında dikkat çekici bir hukuki tespitte bulundu. Sanık H.D.B. hakkında şimdiye kadar uygulanan adli kontrol tedbirlerinin, suçun niteliği ve vahameti göz önüne alındığında "yetersiz" kaldığına hükmedildi. Bu değerlendirme sonucunda, sanığın tutuklanmasına ve cezaevine sevk edilmesine karar verildi. Adli makamların bu kararı, davanın seyrini tamamen değiştirirken, mahkeme dosyadaki diğer eksik unsurların tamamlanması amacıyla bir sonraki duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.