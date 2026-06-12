Son Mühür - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Söz konusu atamayla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönetim kadrosunda önemli bir görev değişimi yaşandı.

Atama kararları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine iki yeni isim getirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz, başsavcı vekili olarak görevlendirildi. Söz konusu değişikliklerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üst yönetim kadrosunda yeniden yapılanmaya gidildi.

Yargıda yeni yapılanma

Gerçekleştirilen görev değişikliklerinin, yargı teşkilatındaki işleyişin güçlendirilmesi ve kurumsal koordinasyonun artırılması amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Yeni görevlendirmelerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma ve adli süreçlerde daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

HSK kararıyla resmileşti

Atamalar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla resmiyet kazandı. Yargı teşkilatında yapılan bu tür görev değişikliklerinin, ihtiyaçlar ve görev dağılımı doğrultusunda belirli dönemlerde gerçekleştirildiği belirtilirken, yeni görevlendirilen isimlerin önümüzdeki süreçte Ankara'daki adli faaliyetlerde aktif görev üstlenmesi bekleniyor.