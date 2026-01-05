Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında bu sabah dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Popüler dizi Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Doğukan Güngör kimdir?

1 Temmuz 1996’da Ankara’da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim gördüğü dönemde okulun tiyatro kulübünde sahneye çıkarak oyunculuğa adım attı. Harika Uygur’dan oyunculuk eğitimi alan sanatçı, profesyonel kariyerine Meryem dizisiyle başladı. Ardından Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterini canlandırdı. Dilber Ay Küçük Dev Kadın ve Her Şeye Rağmen adlı filmlerde rol aldı. Günümüzde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Rol aldığı projeler 2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş 2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç Doğukan Güngör'ün oynadığı diziler 2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal 2020 Zümrüdüanka- Hamit 2018 Meryem Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti, Hiç Kimsenin Öyküsü