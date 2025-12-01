Son Mühür- Ankara 19. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihli mezuniyet töreni sonrası yaşanan olaylarla ilgili verilen disiplin cezalarına ilişkin kritik bir karar aldı. Mahkeme, Subay Andı’nın okunması ve sonrasında yaşanan sloganlar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilen Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında verilen ihraç kararını iptal etti.

Mahkeme kararı İhraç işlemi hukuken geçersiz

Davayı değerlendiren Ankara 19. İdare Mahkemesi, Albay Topsakal’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemin hukuka uygun olmadığına hükmetti. Böylece soruşturma kapsamında ihraç edilen üst düzey komutanlardan biri için önemli bir geri dönüş kararı verilmiş oldu.

Ne olmuştu? Süreç nasıl başladı?

Resmi mezuniyet töreni 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda düzenlenmişti. Törenin ardından bazı teğmenler, kılıçlarını çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmış, bu görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Bu gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanlığı, teğmenler ve tören sırasında görevli komutanlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

Beş teğmen ihraç edilmişti

Yürütülen disiplin soruşturması sonunda 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Karar açıklanınca bu 5 teğmen ordudan resmen ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disipline aykırı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma komutanları da cezalandırılmıştı

Sadece teğmenler değil, tören sırasında görevli 3 disiplin amiri de soruşturma kapsamında “ayırma cezası” almıştı. Böylece hem genç subaylar hem de tören komutanları ordudan uzaklaştırılmıştı.

MSB açıklamasında, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yayılan görüntülerin ardından gerekli disiplin sürecinin işletildiği vurgulanmıştı.