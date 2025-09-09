Katar’ın başkenti Doha’da art arda patlama sesleri duyuldu. Yerel basında çıkan haberlerde, patlamaların kentin merkezindeki bir noktada meydana geldiği belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrailden suikast açıklaması

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas’ın üst düzey isimlerine suikast düzenlendiğiifade edildi. Açıklamada saldırının nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan, adı açıklanmayan bir yetkili ise Doha’daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti. Yetkili, hedefin Doha’da bulunan Hamas’ın üst düzey isimleri olduğunu öne sürdü.

Katar’dan açıklama yok

Katar makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail yönetimi, daha önce Hamas’ın yurt dışındaki üst düzey yetkililerine yönelik suikast tehdidinde bulunmuştu.