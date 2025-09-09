Nepal'de sosyal medya platformlarının yasaklanmasıyla başlayan protestolar, kısa sürede büyük bir hükümet krizine dönüştü. Olaylar, sokağa çıkma yasakları, şiddetli çatışmalar ve bakan istifalarıyla tırmanarak Başbakan'ın istifasıyla sonuçlandı. İşte yaşanan gelişmelerde son durum...

Sosyal medya yasaklarıyla başlayan gerilim

4 Eylül'de, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi popüler sosyal medya platformlarını erişime kapattı. Gerekçe olarak, bu platformların Nepal'de faaliyet gösterebilmek için gerekli olan kayıt işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaması gösterildi. Daha önce geçici olarak kapatılan ancak kayıt işlemlerini tamamlayan TikTok ise erişime açık bırakıldı.

Hükümet karşıtı protestolar başladı

Sosyal medya yasağı kararı, özellikle gençlerden oluşan büyük bir kesimi harekete geçirdi. Yolsuzluk iddiaları ve sosyal medya sansürüne karşı öfkelenen protestocular, Nepal'in başkenti Katmandu'daki parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Olayların şiddetini artırması üzerine yetkililer, parlamento çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve polis müdahalesi başladı.

19 kişi hayatını kaybetti

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve hatta gerçek mühimmat kullanması sonucu olaylar trajik bir hal aldı. Çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi yaralandı. Yaşanan bu can kayıpları, hükümete yönelik tepkileri daha da büyüttü.

Şiddetlenen protestolar, hükümetin temelini sarsmaya başladı. Protestocular, siyasi figürlerin ve bakanların evlerini hedef alarak öfkelerini gösterdi.

Bakanlardan art arda istifalar

Protestoların baskısı altında, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti. Bu istifalar, hükümetin durum üzerindeki kontrolünü kaybettiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, başlangıçta istifa etmeyeceğini belirtmesine rağmen, artan protestolar ve hükümete yönelik yoğun tepkiler sonrasında bu kararından geri dönmek zorunda kaldı. Başbakanlık Ofisi, Oli'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan istifası sonrası ortalık daha da karıştı

Başbakanın istifası, protestoların dinmesini sağlamadı. Hükümet binaları hedef alınarak federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi. Güvenlik endişeleri nedeniyle bakanların helikopterlerle tahliye edilmeye başlandığı ve Katmandu'daki tüm iç ve dış hat uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Göstericiler Bakanı dövdü

Göstericiler arasında yükselen tansiyon esnasında Maliye Bakanı Bishnu Paudel de tekmeli yumruklu darp edildi. Öfkeli bir grubun evinin önünde toplandığı ve Paudel'e fiziksel saldırıda bulunduğu bildirildi. Protestocuların bakanı tekme tokat dövdüğü ve evine taşlarla saldırdığı belirtildi.

Uluslararası tepkiler ve itidal çağrıları

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin Nepal'deki büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaparak şiddet olaylarından duydukları üzüntüyü dile getirdi ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Benzer bir açıklama da Hindistan Dışişleri Bakanlığından geldi.