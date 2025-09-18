Son Mühür- Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, Grand Kartal Oteli’nde yaşanan yangın faciasına ilişkin kritik bir karara imza attı. Mahkemeler, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebini reddeden “zımni ret” işlemlerini iptal etti.

Bakanlıkların kararı geçersiz sayıldı

İdare mahkemeleri, bakanlıkların herhangi bir gerekçe sunmadan soruşturma izni vermemesi yönündeki tutumunu hukuka aykırı buldu. Böylece ilgili bakanlık yetkililerinin olası sorumluluklarının yargı önünde araştırılmasının yolu açılmış oldu.

Yargılama süreci başlıyor

Kararın ardından, yangın faciasında ihmal iddialarıyla gündeme gelen bakanlık yetkililerinin sorumlulukları yargı mercilerince ele alınacak. Bu gelişme, kamuoyunda uzun süredir tartışılan olayda adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.