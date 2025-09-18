Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarında yer alan bazı film ve dizilerdeki içeriklerin milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle beş farklı platforma yüklü para cezaları ve katalogdan çıkarma yaptırımları uyguladı. "2025 Aile Yılı" kapsamında denetimlerini sıklaştıran RTÜK, özellikle aile yapısını tehdit eden ve genel ahlaka aykırı bulunan yapımlara karşı kararlı bir tutum sergiliyor.

Cinsel içerik ve şiddet sahneleri cezaları beraberinde getirdi

RTÜK tarafından incelenen yapımlar arasında yer alan Disney+ platformundaki "All of Us Strangers" filmi, eşcinselliği normalleştiren uzun sahneler ve diyaloglar nedeniyle cezalandırıldı. Aynı şekilde, Prime Video'da yayımlanan "Those About To Die" dizisindeki kanlı infazlar ve şiddet içerikli sahnelerle eşcinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması, genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi.

Netflix'in "Kobalt Mavisi" filmi ise eşcinselliği özendiren sahneleriyle dikkat çekti ve bu nedenle ceza aldı. HBO Max platformunda bulunan "Looking: The Movie" adlı film de eşcinselliği gündelik yaşamın bir parçası olarak sunması ve çıplaklık içermesi nedeniyle cezasız kalmadı. Her bir platforma, üst sınırdan yüzde 3 idari para cezası ve ilgili içeriklerin katalogdan çıkarılması kararı verildi.

Müstehcenlik ve inançlara saygısızlık

Söz konusu incelemede, MUBI platformunda yer alan "Benedetta" filmi de ağır bir ihlalle karşı karşıya kaldı. Filmin pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler barındırdığı ve bu durumun utanç duygusunu hiçe saydığı tespit edildi. RTÜK, bu yapımın sadece genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara da açık bir saygısızlık teşkil ettiğini belirterek, MUBI'ye de diğer platformlarla aynı oranda para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, yaptığı açıklamada, medya içeriklerinin Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri koruma misyonunu sürdürdüğünü ve bu tür yayınlarla mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.