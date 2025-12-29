Son Mühür - Bolu, sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanırken, ağırlaşan kış koşulları nedeniyle beklenen karar Valilikten geldi. Kent merkezi ve ilçelerde ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, eğitim trafiğini yeniden aksattı. Bolu Valiliği, kötü hava koşullarının sürmesi üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen şiddetli buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu doğrultuda, 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ile müftülüğe bağlı Kur’an kurslarında da eğitime ara verildi. Hava koşullarının oluşturduğu zorluklar sadece öğrencilerle sınırlı kalmadı. Valilik, ulaşımda güçlük yaşayabilecek kamu personelini de kapsayan bir karar alarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Meteoroloji'den uyarı