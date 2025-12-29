Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Erden Timur, 28 Aralık 2025 gecesi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık beş saat süren ifade verdi.

Timur’a yöneltilen iddialar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde değerlendirildi.

“Yasal ya da yasadışı hiçbir bahis sitesinde üyeliğim yok”

İfadesinde, bahisle herhangi bir bağının bulunmadığını net bir dille reddeden Timur, gerek kişisel yaşamında gerekse yöneticilik yaptığı dönemlerde hiçbir bahis faaliyetine katılmadığını söyledi.

Kendisine yöneltilen tüm bahis iddialarını “asılsız” olarak niteleyen Timur, hayatı boyunca bahis oynamadığını vurguladı.

Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız iddialarına açıklık

Soruşturma dosyasında adı geçen Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını belirten Timur, Murat Özkaya ile yaşanan sürecin yalnızca bir gayrimenkul satışına ilişkin olduğunu ifade etti.

Bu sürecin ihtarname ve icra takibi sonrasında borç ve sulh protokolüyle sonuçlandığını kaydeden Timur, söz konusu ödemenin faizi ve tüm masraflarıyla eksiksiz şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Veysel Şahin dosyası: “Satış yapıldı, tapu devredilmedi”

Kamuoyunda yasadışı bahis soruşturmalarıyla anılan Veysel Şahin hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunan Timur, 2014–2015 yılları arasında Şahin’in NEF projelerinden toplam 24 daire satın aldığını söyledi.

Ancak 2017 yılında emniyet birimlerinden gelen sözlü bilgilendirme üzerine tapu devrinin bilinçli şekilde yapılmadığını ifade eden Timur, şirket devri sırasında bu durumun yeni yönetime bildirildiğini ve tapuların halen devredilmediğini belirtti.

MASAK raporu ve yüksek tutarlı para hareketleri

Dosyada yer alan MASAK raporlarına da değinen Timur, dikkat çeken para transferlerinin;

Şirket içi borçlanmalar

Gayrimenkul satışları

Altın alım-satım işlemleri

Yurt dışı projelere ilişkin escrow (güvenli hesap) ödemeleri

kapsamında gerçekleştiğini kaydetti. Tüm mali işlemlerin yıllardır bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendiğini vurgulayan Timur, ilgili belgelerin savcılığa sunulacağını ifade etti.

“Etimurofficial hesabı bana ait değil”

İfadesinde kendisine atfedilen bazı sosyal medya paylaşımlarını da reddeden Erden Timur, “etimurofficial” adlı Instagram hesabının kendisine ait olmadığını söyledi.

Yaklaşık 13–14 yıldır aktif olarak hiçbir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirten Timur, bu yöndeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

“İsnatların hiçbirini kabul etmiyorum”

İfadesinin sonunda yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Erden Timur, NEF bünyesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerini de ayrıntılı biçimde anlattı.

Şirketinin ve şahsının bu tür iddialarla anılmasını “büyük bir haksızlık” olarak değerlendiren Timur’un avukatları ise soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.