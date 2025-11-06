Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Örnekköy Polis Merkez Amirliği’nde görevli bir polis memuru, görev sırasında yaşamını yitirdi. Olay, merkezin içerisinde meydana geldi.

Mesai arkadaşları müdahale etti

İddialara göre, görev başında bulunan polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatına son verdi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, durumu hemen sağlık ve güvenlik birimlerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı polis memurunu hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı.