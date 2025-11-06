Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırma hedefi doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Lavanta Park projesini hayata geçiriyor. İlçe sınırları içerisindeki atıl alanları değerlendirme vizyonuyla yürütülen projede yaklaşık 1.200 metrekarelik alan lavanta bitkileriyle donatılacak. Park, lavanta kokusu ve mor tonlarıyla hem estetik bir görünüm sunacak hem de vatandaşlara dinlenme ve fotoğraf çekimi imkânı sağlayacak.

Belediye–okul iş birliği güçleniyor

Projenin dikkat çeken yönü, Kemalpaşa Belediyesi ile KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında kurulan iş birliği oldu. İmzalanan protokol kapsamında öğrenciler, parkta kullanılacak çeşitli donatıların üretiminde yer alacak. Böylece gençler hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de uygulamalı eğitim fırsatı elde edecek.

Ayrıca protokol, belediyenin üretim ve peyzaj uygulamalarında okulun teknik imkânlarını kullanmasını ve öğrencilerin staj–proje süreçlerine dahil edilmesini kapsıyor.

“Üreten okul” modeli örnek oluyor

KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Gowans, yapılan iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Okulumuz, belediyemiz ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarıyla imzaladığımız protokollerle üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz gerçek üretim süreçlerinde yer alarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor. ‘Üreten okul’ vizyonuyla gençlerimizi geleceğin mühendisleri ve teknik uzmanları olarak yetiştiriyoruz.”

“Kemalpaşa’yı daha yaşanabilir kılacağız”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise projeyle ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti: “İlçemizde kullanılmayan alanları değerlendirmeye özel önem veriyoruz. Lavanta Park, bu anlayışın güzel bir örneği. Hem halkımız için yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz hem de gençlerimizin üretim süreçlerine katılmasına imkân tanıyoruz. Bu iş birliğini geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Kemalpaşa’yı daha yaşanabilir, üretken ve estetik bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz.”

Parkta çalışmalar hızla devam ediyor

Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında zemin düzenleme ve peyzaj uygulamalarına devam ediliyor. Bitkilerin temini tamamlanırken parkın birkaç ay içinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.