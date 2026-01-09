Son Mühür- Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olduğu bildirildi. Sarsıntı, 9 Ocak 2026 tarihinde saat 11.17’de kaydedildi.

AFAD tarafından açıklanan teknik bilgilere göre deprem, yerin 12.36 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin enlemi 37.91972 kuzey, boylamı ise 36.6575 doğu olarak açıklandı.