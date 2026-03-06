Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te ülkenin farklı bölgelerinden gelen din insanlarını kabul etti. Düzenlenen törende katılımcılar, Trump’a temas ederek toplu şekilde dua etti.

Trump’ın İletişim Danışmanı Margo Martin’in X platformunda paylaştığı görüntülerde, Trump’ın çalışma masasının arkasında oturduğu ve çevresinde dua eden bir grubun yer aldığı görüldü. Evangelist din insanlarının, Trump’a dokunarak dua ettiği anlar kameralara yansıdı.

Duada neler söylendi?

Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino’nun sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülere göre, dua sırasında şu sözlere yer verildi:

"Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız üzerine korumanızı diliyorum. Başkanımıza ulusumuzu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz. "Baba, hepimiz Tanrı'nın altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle tek bir ulus olmaya geri dönerken, senin göksel bereketini onun üzerine diliyoruz. İsa'nın adıyla..."